Байден закликав американців до єдності через півроку після штурму Капітолію
Президент США Джо Байден, через пів року після штурму Капітолію, закликав американців співпрацювати один з одним "в ім'я загального блага", повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Це не було інакомисленням. Це був безлад. Це створило екзистенційну кризу і перевірку того, чи зможе наша демократія вижити", - йдеться в заяві Байдена, опублікованому Білим домом.
"Хоча це потрясло і засмутило націю і світ, шість місяців потому, ми можемо однозначно сказати, що демократія дійсно затріумфувала і що ми всі повинні продовжувати роботу по її захисту та збереженню", - зазначив він.
За його словами, для цього потрібні люди "доброї волі і мужності, щоб протистояти ненависті, брехні і екстремізму, які привели до цього жорстокого нападу".
"Це вимагає, щоб всі ми працювали разом - демократи, республіканці і незалежні - в ім'я загального блага, щоб відновити порядність, честь і повагу до верховенства закону", - додав президент США.