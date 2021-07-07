Байден закликав американців до єдності через півроку після штурму Капітолію

Президент США Джо Байден, через пів року після штурму Капітолію, закликав американців співпрацювати один з одним "в ім'я загального блага", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це не було інакомисленням. Це був безлад. Це створило екзистенційну кризу і перевірку того, чи зможе наша демократія вижити" , - йдеться в заяві Байдена, опублікованому Білим домом.

"Хоча це потрясло і засмутило націю і світ, шість місяців потому, ми можемо однозначно сказати, що демократія дійсно затріумфувала і що ми всі повинні продовжувати роботу по її захисту та збереженню" , - зазначив він.

За його словами, для цього потрібні люди "доброї волі і мужності, щоб протистояти ненависті, брехні і екстремізму, які привели до цього жорстокого нападу".