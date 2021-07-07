У Британії припускають нові заходи у територіальні води України

Кораблі ВМС Великобританії продовжать заходити в територіальні води України, повідомляє УНИАН.

Про це під час слухань в Палаті громад заявив глава МЗС країни Домінік Рааб, коментуючи інцидент з есмінцем Defender.

Як зазначив міністр, британський корабель слідував найкоротшим і прямим маршрутом.

"Це міжнародно визнаний маршрут руху. Ми маємо повне право безперешкодно проходити через українські територіальні води відповідно до міжнародного права. Ми продовжимо так робити" , - заявив Рааб.

Інцидент з британським есмінцем біля окупованого Криму

Інцидент з есмінцем Великобританії стався 23 червня в районі мису Фіолент на узбережжі окупованого Криму.

За твердженням російської сторони, Defender незаконно увійшов в "територіальні води РФ". У Міноборони РФ заявили, що корабель був видворений попереджувальними пострілами й бомбометанням.

Міноборони Британії відповіло, що бомбометання не проводилося, а стрілянина була прийнята екіпажем за артилерійські навчання.

24 червня Борис Джонсон прокоментував "обстріл" британського есмінця росіянами. Він заявив, що він проходив через українські територіальні води та правильно вчинив, що вибрав шлях біля окупованого Криму. Джонсон нагадав, що Лондон не визнає анексію Криму і російську приналежність цих вод.

ЗМІ надалі повідомили, що остаточне рішення про прохід британського есмінця HMS Defender поблизу берегів окупованого Росією Криму було прийнято саме Джонсоном.