Не COVID єдиним: хвороби, які підстерігають на відпочинку

Попри пандемію коронавірусу, літня пора відпусток у самому розпалі. Але не тільки COVID-19 нині становить небезпеку для здоров'я, повідомляє РБК-Украина.

Які неприємності зі здоров'ям можуть спіткати туристів

У відпустці влітку можуть статися отруєння несвіжою їжею і зараження кишковими інфекціями: ротавірусом, гепатитом А, сальмонельозом.

Заразитися можна як не дотримуючись елементарної гігієни, так і після обіду в кафе, придбання несвіжої продукції або вживаючи їжу, яка швидко зіпсувалася в спеку.

Інша хвороба, яка нагадує про себе влітку – ботулізм. Любов до солоної і в'яленої риби, особливо придбаної на стихійному ринку, може обернутися і ботулізмом, й іншою кишковою інфекцією.

Основні правила харчування під час поїздок

Так, українським туристам варто не забувати про безпеку харчових продуктів. Особливо якщо подорожуєте в глиб країни або сільську місцевість. Бажано уникати вуличної їжі, не вживати сиру й мало термічно оброблену їжу, дбати про особисту гігієну, часто мити руки, мити всі овочі і фрукти, уникати екзотичних страв, у якості яких ви не впевнені.

Окрім того, у будь-якій країні важливо дотримуватися правил особистої гігієни, вживати лише безпечну воду. Мити руки, посуд, сирі овочі та фрукти також необхідно безпечною водою.

Також важливо мати медичне страхування та звертатися по медичну допомогу в разі погіршення самопочуття.

Екзотичні хвороби під час відпочинку

Найпоширеніші випадки завізних захворювань в Україні — це малярія, лейшманіоз, гарячки (Чікунгунья, денге, Західного Нілу), холера.

Об’єднує всі ці захворювання те, що вони передаються через укуси комах. Основна профілактика однакова — використовувати репеленти, засітчувати вікна в приміщеннях, захищати тіло, не виходити в години найбільшої активності комах — вранці та в сутінках.

Проти холери та інших кишкових інфекцій допоможе споживання безпечної води та харчових продуктів. Також варто пам’ятати і про безпечність води для побутових потреб і гігієнічних процедур — миття посуду, прання, миття фруктів і овочів тощо. Використовуйте пляшкову, кип’ячену або відстояну воду.

Що зробити, щоб не вкусив кліщ

Якщо вам доведеться багато часу проводити на природі або жити в наметі, то бажано кожні дві-три години оглядати тіло та одяг. Якщо берете домашніх улюбленців у поїздку або на пікнік, теж не забувайте їх оглядати на наявність кліщів.

У випадку, коли кліщ присмоктався, його треба видалити (бажано в травмпункті) і потім стежити за місцем укусу. Нині дуже багато кліщів переносять хворобу Лайма (кліщовий бореліоз). Тому важливо пройти лабораторне тестування і за потреби погодитися на специфічне лікування за призначенням лікаря.

Автор: Тетяна Самарук