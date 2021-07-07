Шторм "Ельза" посилився до урагану і наближається до Флориди

Шторм Ельза наблизився до узбережжя штату Флорида, США, і посилився до урагану першої категорії, повідомляє Кореспондент.

"Ельза знову отримала статус урагану" , - сказано в повідомленні Національного центру зі спостереження за ураганами США в середу, 7 липня.

Швидкість вітрів всередині циклону досягає 120 км на годину - це відповідає потужності урагану першої категорії за шкалою Саффіра-Сімпсона.

За прогнозами стихія повалиться на західне узбережжя Флориди в районі Тампа Бей, де вже оголошено ураганне попередження. У прилеглих районах - на південь і північ від міста Тампа - діє штормове попередження. У 33 округах на півдні США влада ввела режим надзвичайного стану.