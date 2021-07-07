Партнер Apple в Україні пояснив нову схему поставок

Нова схема роботи Apple в Україні торкнеться тільки точки відвантаження товарів. З запуском повноцінного офісу американської корпорації в нашій країні дистриб'ютор буде отримувати товар безпосередньо в Україні, заявили в компанії "Асбіс-Україна", що є офіційним дистриб'ютором техніки Apple, повідомляє UBR.

"Наші партнери і надалі отримуватимуть товар від нас. Споживачі, як і раніше, будуть мати можливість купувати офіційну техніку Apple у офіційних реселерів", - заявив генеральний директор "Асбіс-Україна" Віталій Мельниченко.

Відзначивши, що очолювана ним компанія продовжить надавати сервісну підтримку споживачам.

За його словами, тепер Apple самостійно буде займатися "розмитненням" техніки. Після цієї процедури продукція буде транспортуватися на склад "Асбіс-Україна", звідки потім вона буде відвантажуватися партнерам.

Нагадаємо, що про повноцінний запуск місцевого офісу Apple в Україні стало відомо в кінці червня. Хоча компанія поки не планує відкривати свій фірмовий роздріб в нашій країні, в найближчому майбутньому можна очікувати появи в Україні "яблучних" сервісів, раніше недоступних для українців.