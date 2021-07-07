Чому не можна залишати дітей одних в автомобілі

Залишати дитину в машині - це означає наражати її на смертельний ризик, попереджає експерт з безпеки дітей Олена Лізвінська, повідомляє Новое время.

До нас несподівано повернулося літо. Можливо, сонце перемістилося і машина опинилася на сонці. Можливо, довелося паркуватися, де було вільне місце. Можливо, просто поспішали і паркувалися, де ближче. Багато варіантів… Але!

Залишати дитину в машині - це значить наражати її на смертельний ризик. Помиляються ті, хто думає, що за 20-40 хвилин з дитиною в машині нічого не трапиться.

Вважається, що:

за цей час дитина встигне доспати,

за цей час батьки можуть зробити необхідні справи,

за цей час швидше зроблять покупки,

за цей час зможуть уникнути капризів, плачу,

за цей час побудуть наодинці зі своїми думками в кафе.

Міжнародна статистика фіксує загальне збільшення кількості дитячих смертей в припаркованих авто. Експерт з безпеки Олени Лізвінськая розповіла про кілька ситуацій з робочої практики.

Молоді батьки вирішили не будити своє тримісячне немовля і залишили його в автомобілі на парковці. Дитина знаходилася в дитячому автокріслі. Коли вони повернулися з магазину, у дитини дихання вже не було і врятувати її не вдалося.

Тато залишив «на хвилиночку» дітей в машині і вирушив на зустріч, яка затягнулася. Сонце перемістилося, і діти опинилися на відкритому сонці. Перехожі розбили скло в машині, щоб звільнити дітей, і ще 30 (!) хвилин чекали главу сімейства. Що могло статися з ними, якби не перехожі?

Слід пам'ятати, що діти - це не маленька копія дорослої людини. У дітей, з огляду на особливості їхньої фізіології, набагато швидше піднімається температура тіла. Злегка напіввідчинене вікно (злодії ж!) взагалі не рятує ситуацію! Крім ризику загинути від спеки і зневоднення, існують і інші ризики.

Мама залишила трирічну дівчинку в машині. Машину разом з дитиною викрали зловмисники. Дівчинку висадили на трасі (!) в 20 км від місця викрадення.

Дитина в півтора року була залишена в машині, заплуталася в ременях безпеки і задихнулася. Коли мама повернулася, малюк вже був не живий.

Дитину залишили в припаркованому автомобілі на АЗС. Батьки пішли за кавою. Раптово машина почала горіти разом з дитиною в ній. Тільки завдяки швидкій реакції співробітників АЗС дитина не постраждала. А якщо співробітники не помітили б і не відреагували?

Для того щоби дитину випадково не забути в машині на паркінгу:

залишайте на задніх сидіннях те, без чого ви не можете обійтися, виходячи з машини;

можете залишати іграшку в автокріслі і перекладати її вперед, коли розміщуєте дитину в автокріслі.

заведіть звичку оглядати машину перед тим, як її закривати.

Що робити, коли ви побачили, що в припаркованій машині дитина одна, плаче, спітніла, лежить в кріслі/на сидінні без свідомості або «спить».

Порядок дій:

змусити спрацювати сигналізацію авто,

розбити вікно, щоб дістати малюка,

викликати швидку допомогу,

викликати поліцейських.

залучити свідків ситуації, що відбувається.

Після звільнення дитини з авто: