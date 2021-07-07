Чому не можна залишати дітей одних в автомобілі
Залишати дитину в машині - це означає наражати її на смертельний ризик, попереджає експерт з безпеки дітей Олена Лізвінська, повідомляє Новое время.
До нас несподівано повернулося літо. Можливо, сонце перемістилося і машина опинилася на сонці. Можливо, довелося паркуватися, де було вільне місце. Можливо, просто поспішали і паркувалися, де ближче. Багато варіантів… Але!
Залишати дитину в машині - це значить наражати її на смертельний ризик. Помиляються ті, хто думає, що за 20-40 хвилин з дитиною в машині нічого не трапиться.
Вважається, що:
- за цей час дитина встигне доспати,
- за цей час батьки можуть зробити необхідні справи,
- за цей час швидше зроблять покупки,
- за цей час зможуть уникнути капризів, плачу,
- за цей час побудуть наодинці зі своїми думками в кафе.
Міжнародна статистика фіксує загальне збільшення кількості дитячих смертей в припаркованих авто. Експерт з безпеки Олени Лізвінськая розповіла про кілька ситуацій з робочої практики.
- Молоді батьки вирішили не будити своє тримісячне немовля і залишили його в автомобілі на парковці. Дитина знаходилася в дитячому автокріслі. Коли вони повернулися з магазину, у дитини дихання вже не було і врятувати її не вдалося.
- Тато залишив «на хвилиночку» дітей в машині і вирушив на зустріч, яка затягнулася. Сонце перемістилося, і діти опинилися на відкритому сонці. Перехожі розбили скло в машині, щоб звільнити дітей, і ще 30 (!) хвилин чекали главу сімейства. Що могло статися з ними, якби не перехожі?
- Слід пам'ятати, що діти - це не маленька копія дорослої людини. У дітей, з огляду на особливості їхньої фізіології, набагато швидше піднімається температура тіла. Злегка напіввідчинене вікно (злодії ж!) взагалі не рятує ситуацію! Крім ризику загинути від спеки і зневоднення, існують і інші ризики.
- Мама залишила трирічну дівчинку в машині. Машину разом з дитиною викрали зловмисники. Дівчинку висадили на трасі (!) в 20 км від місця викрадення.
- Дитина в півтора року була залишена в машині, заплуталася в ременях безпеки і задихнулася. Коли мама повернулася, малюк вже був не живий.
- Дитину залишили в припаркованому автомобілі на АЗС. Батьки пішли за кавою. Раптово машина почала горіти разом з дитиною в ній. Тільки завдяки швидкій реакції співробітників АЗС дитина не постраждала. А якщо співробітники не помітили б і не відреагували?
Для того щоби дитину випадково не забути в машині на паркінгу:
- залишайте на задніх сидіннях те, без чого ви не можете обійтися, виходячи з машини;
- можете залишати іграшку в автокріслі і перекладати її вперед, коли розміщуєте дитину в автокріслі.
- заведіть звичку оглядати машину перед тим, як її закривати.
Що робити, коли ви побачили, що в припаркованій машині дитина одна, плаче, спітніла, лежить в кріслі/на сидінні без свідомості або «спить».
Порядок дій:
- змусити спрацювати сигналізацію авто,
- розбити вікно, щоб дістати малюка,
- викликати швидку допомогу,
- викликати поліцейських.
- залучити свідків ситуації, що відбувається.
Після звільнення дитини з авто:
- віднести в тінь,
- напоїти і обмити водою,
- зняти зайвий одяг,
- не залишати дитину без нагляду до приїзду медиків.