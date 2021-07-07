Український COVID-сертифікат: як його отримати

Заступник міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер заявив, що COVID-сертифікат — це лише додатковий документ для перетину кордону, крім його наявності потрібно враховувати й інші правила прибуття в ту чи іншу країну, повідомляє Канал Дім.

Він повідомив, що в Україні для отримання COVID-сертифіката не потрібно особисто звертатися в будь-яке відомство, весь процес відбувається онлайн.

"Нікуди бігти не потрібно. Після того, як ви зробили друге щеплення, через деякий час в додатку "Дія" ви можете згенерувати сертифікат. Потрібно зайти та оформити запит на отримання цього сертифікату. І система надасть ваш сертифікат, з яким далі ви зможете подорожувати", — сказав Кучер.

Зараз система працює в тестовій версії. І вона видає зараз сертифікат виключно на базі проведення двох щеплень. Причому, вакцинуватися потрібно однією вакциною. У тестовій версії поки не відбивається варіант, що людина перехворіла COVID-19 і тому зараз вона не вакцинувалася.

Джерело: Facebook-сторінка Ярослава Кучера

"Сертифікат, якщо ми говоримо про подорожі, то це просто зручний спосіб довести, що ви вакцинована людина, що підтверджується державою. Це інформація, яка знаходиться в системі, там видно — хто лікар, як зробили щеплення, звідки вакцина прибула, як вона зберігалася і при якій температурі. Це дуже серйозно, це все залишається за кадром, але це наша щоденна робота і ми над цим працюємо. Тому нашому цифровому документу довіряють" , — запевнив Кучер.

Він додав, що COVID-сертифікат є лише додатковим документом при перетині кордонів.