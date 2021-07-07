Репродуктивний вік жінок збільшується

Середньостатистичний репродуктивний період життя у сучасних жінок збільшується. Це може вплинути на майбутні рекомендації з планування сім'ї, повідомляє УНИАН.

Про це йдеться в дослідженні науковців із США, пише Senford﻿.

Репродуктивний період починається під час менархе (перша менструація) і закінчується з настанням менопаузи. Іншими словами, репродуктивне життя жінки триває з перших місячних до останніх. При цьому тривалість цього показника у жінок може сильно відрізнятися, це цілком нормально. У когось менопауза настає раніше, у когось пізніше.

Сьогодні не вважається патологією і варіант, при якому перші місячні настають в 11 років. На ці етапи життя впливають багато факторів: генетика, етнічне походження і навіть харчування.

"Якщо ви загалом здоровіші, це впливає на вашу фертильність або здатність підтримувати репродуктивне здоров'я" , – зазначають фахівці.

Результати нового дослідження, підтвердили, що репродуктивний вік жінок в США збільшився. Його автори проаналізували тенденції зміни віку при природній менопаузі та тривалість цього періоду за 6 десятиліть.

Виявилося, що середній вік настання менопаузи виріс з 48,4 до 49,9 року.

А ось середній вік настання місячних у дівчаток зменшився з 13,5 до 12,7 року.

В цілому, тривалість репродуктивного життя жінок зросла з 35 до 37,1 року.