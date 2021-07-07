В Україні експерти прогнозують введення нового карантину

Настало літо, а з ним і зменшилася кількість захворювань коронавірусом в країні. Але розслаблятися ще не час, бо у світі вже виявлені нові штами COVID-19 "Дельта і "Лямбда", повідомляє РБК-Украина.

З настанням тепла в Україні кількість хворих істотно знизилася. Багато вже перехворіли, а деякі навіть зробили дві дози щеплення від інфекції.

Нас чекають нові локдауни

Економічний експерт Олександр Хмелевський припускає, що нові карантини в нашій країні ще попереду і сказати їм назавжди "До побачення" ми ще не можемо. Більш того - нам доведеться щорічно стикатися із заборонами й обмеженнями.

"Коронавірус є сезонним вірусним захворюванням. Влітку кількість хворих знижується, а восени коли стає прохолодно, кількість хворих різко зростає. Незалежно від штаму Дельта або інших штамів, але нам доведеться зіткнутися з цією проблемою щороку. Оскільки влада не може забезпечити ефективну боротьбу із захворюванням, то вона діятиме, як і раніше, запроваджуватиме обмежувальні заходи в країні. Тому нас чекають нові локдауни" , - вважає Хмелевський.

Про ковід забули. На час

Експерт "Українського Центру суспільного розвитку" і кандидат філософських наук Юрій Подорожній зазначає, що ще на початку літа, коли показники поширення COVID-19 почали падати, українці з властивим їм оптимізмом і великою завзятістю почали шукати шляхи, як вирватися кудись у відпустку.

"Власне про інфекцію всі стали згадувати тільки з необхідністю отримати щеплення для можливого виїзду закордон або в разі хвороби родичів" , - зауважив експерт.

На його думку, кінця коронавірусу в нашій країні ще точно не видно, адже відсоток вакцинованих дуже малий.

"По-перше, загроза сплесків інфекції не зникне до тих пір, поки не буде вакциновано достатню кількість українців, по-друге, вірусологи кажуть, що мутації - це природний процес, а тому потрібно бути готовими до будь-якого сценарію" , - вважає Подорожній.

Імовірність локдауну є через нові штами, не варто забувати про їх небезпеку.

"Звичайно, вірус мутує і з початку пандемії ми стикалися з різними різновидами. Попередній, який всі чекали з побоюванням був "британський", але він не призвів до катастрофічних наслідків. Крім того, було зареєстровано південноафриканську і бразильську варіацію вірусу, а також нову модифікацію індійського вірусу або офіційною назвою ВООЗ "Дельта" , - нагадав Юрій.

Експерт зазначає, що наприклад, в Росії вже введений локдаун через Індійський штам, який збільшив смертність.

ВООЗ не виключає можливості нових локдаунів у світі, але є і хороші новини

До речі, ВООЗ заявляє, що штам вірусу "Дельта" може привести до локдауну в світовому масштабі. У зв'язку з цим українська влада впроваджує нові правила перетину українського кордону на в'їзд, які почали діяти з 2 липня.

Найважливішою новиною є те, що, за словами лікарів, вакцина Pfizer є ефективною в боротьбі з індійським штамом, а тому, очевидно, що держава повинна якомога швидше забезпечити доступ громадян до вакцини, а українці повинні робити щеплення.

"Тим більше, що іншого шляху перемогти COVID-19 немає, а загроза померти від цієї хвороби не зникне, навіть якщо ви купили довідку, що вакциновані" , - резюмував Подорожній.

Людмила Жукова