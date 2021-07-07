Ознаки діабету другого типу в роті: основні симптоми високого рівня цукру
Діабет другого типу є порушенням регулювання і використання цукру (глюкози) в організмі в якості палива. Високий рівень цукру може привести до порушень кровообігу, нервової та імунної систем, повідомляє Профиль.
У тому числі діабет другого типу здатний вплинути на стан ротової порожнини. Фахівці назвали основні ознаки в роті, які можуть вказувати на високий рівень цукру в крові.
Сухість в роті
Одним з найбільш частих симптомів діабету другого типу є сухість у роті або ксеростомія.
Сухості в роті можуть супроводжувати:
- часті болі;
- потріскані губи;
- виразки на слизовій;
- інфекції в роті;
- шорсткий язик;
- утруднення при ковтанні та жуванні.
Захворювання ясен
Підвищений рівень глюкози в слині може привести до зростання бактерій в ротовій порожнині. Коли до цього фактору додаються залишки їжі після їжі, в результаті є ризик утворення нальоту, що викликає захворювання ясен. Якщо з'явилося почервоніння або запалення, потрібно відвідати лікаря, так як без лікування не виключено розвиток пародонтиту.
Високий рівень цукру в крові може привести до пошкодження кровоносних судин, і знизити постачання ясен киснем і поживними речовинами, що підвищує ймовірність інфікування.