Ознаки діабету другого типу в роті: основні симптоми високого рівня цукру

Діабет другого типу є порушенням регулювання і використання цукру (глюкози) в організмі в якості палива. Високий рівень цукру може привести до порушень кровообігу, нервової та імунної систем, повідомляє Профиль.

У тому числі діабет другого типу здатний вплинути на стан ротової порожнини. Фахівці назвали основні ознаки в роті, які можуть вказувати на високий рівень цукру в крові.

Сухість в роті

Одним з найбільш частих симптомів діабету другого типу є сухість у роті або ксеростомія.

Сухості в роті можуть супроводжувати:

часті болі;

потріскані губи;

виразки на слизовій;

інфекції в роті;

шорсткий язик;

утруднення при ковтанні та жуванні.

Захворювання ясен

Підвищений рівень глюкози в слині може привести до зростання бактерій в ротовій порожнині. Коли до цього фактору додаються залишки їжі після їжі, в результаті є ризик утворення нальоту, що викликає захворювання ясен. Якщо з'явилося почервоніння або запалення, потрібно відвідати лікаря, так як без лікування не виключено розвиток пародонтиту.

Високий рівень цукру в крові може привести до пошкодження кровоносних судин, і знизити постачання ясен киснем і поживними речовинами, що підвищує ймовірність інфікування.