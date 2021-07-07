В ДСНС повідомили про штормове попередження в Україні

За прогнозом синоптиків, вдень 7 липня у південних та східних областях України очікуються грози та сильні шквали вітру, повідомляє ﻿Укргідрометцентр.﻿﻿

Так,  потенційно небезпечні погодні﻿ умови будуть спостерігатися у таких областях:

  • Одеська;
  • Миколаївська;
  • Херсонська;
  • Дніпропетровська;
  • Запорізька;
  • Донецька;
  • Харківська;
  • Луганська;
  • та АР Крим.
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Джерело: Український Гідрометцентр

У всіх вище перелічених областях очікуються сильні грози, шквали вітру можуть досягати 15-20 м/с, місцями град. У звязку з цим служба ДСНС﻿ оголосила І рівень небезпечності, жовтий.

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