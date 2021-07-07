В ДСНС повідомили про штормове попередження в Україні
За прогнозом синоптиків, вдень 7 липня у південних та східних областях України очікуються грози та сильні шквали вітру, повідомляє Укргідрометцентр.
Так, потенційно небезпечні погодні умови будуть спостерігатися у таких областях:
- Одеська;
- Миколаївська;
- Херсонська;
- Дніпропетровська;
- Запорізька;
- Донецька;
- Харківська;
- Луганська;
- та АР Крим.
У всіх вище перелічених областях очікуються сильні грози, шквали вітру можуть досягати 15-20 м/с, місцями град. У звязку з цим служба ДСНС оголосила І рівень небезпечності, жовтий.