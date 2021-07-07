За прогнозом синоптиків, вдень 7 липня у південних та східних областях України очікуються грози та сильні шквали вітру, повідомляє ﻿Укргідрометцентр.﻿﻿

Так, потенційно небезпечні погодні﻿ умови будуть спостерігатися у таких областях:

Одеська;

Миколаївська;

Херсонська;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Донецька;

Харківська;

Луганська;

та АР Крим.

Джерело: Український Гідрометцентр

У всіх вище перелічених областях очікуються сильні грози, шквали вітру можуть досягати 15-20 м/с, місцями град. У звязку з цим служба ДСНС﻿ оголосила І рівень небезпечності, жовтий.