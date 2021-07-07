У КНР ввели жорсткий карантин через зростання зараження COVID-19

Влада південно-західній китайській провінції Юньнань ввели жорсткі карантинні заходи в місті Жуйлі на кордоні з М'янмою у зв'язку зі швидким зростанням внутрішніх випадків зараження коронавірусом, повідомляє Інтерфакс.

Як повідомив комітет охорони здоров'я провінції в середу, за минулу добу було виявлено 15 нових випадків зараження, в той час, як за два попередні дні були зафіксовані шість випадків.

Рішенням влади Юньнані, з 00:00 годину середи закриваються всі підприємства і державні установи, за винятком лікарень, аптек і магазинів першої необхідності.

Раніше влада заборонила невимушені виїзди з Жуйлі. Для того, щоб залишити межі міста в разі крайньої потреби, потрібно пред'явити негативний тест на коронавірус і обгрунтувати поїздку. Останні випадки зараження були виявлені в ході масового тестування жителів. Більшість тих, що заразилися - громадяни М'янми. У Жуйлі активно ведеться транскордонна торгівля. У зв'язку з цим влада ухвалила рішення посилити контроль на кордоні.

Попередній спалах внутрішніх випадків зараження в Жуйлі стався в березні поточного року.