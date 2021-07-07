Рeugeоt презентувала новий гоночний болід

Французька компанія Рeugeоt анонсувала новий гоночний болід 9х8, який буде виступати у змаганнях на витривалість FIA WEC з 2022 року. Автомобіль отримав гібридний силовий агрегат і привід на всі колеса, повідомляє Обозреватель.

Про це пише прес-служба﻿ виробника. У минулому році компанія Peugeot розповіла про своє повернення в гонки на витривалість в рамках нового класу "Гіперкар". Для цього завод в Версалі в максимально стислі терміни створив болід Peugeot 9X8 з гібридним силовим агрегатом.

Peugeot 9X8. Джерело: Peugeot

Для приводу задніх коліс використовується 2,6-літровий бітурбований двигун V6 потужністю 500 кВт (680 к. с.), Який виконаний за схемою V6 з 90-градусним розвалом блоку. Цей бензиновий двигун внутрішнього згоряння є частиною гібридної системи Peugeot Hybrid4. Передні колеса призводить окремий електромотор потужністю 200 кВт, який також може працювати як генератор.

Болід вийде на гоночні траси чемпіонату в майбутньому році. Джерело: Peugeot

Секвентальная 7-ступінчаста коробка передач і тяговий акумулятор гібридної системи проходять планові випробувань і перевірок. Потужна високовольтна (900 В) акумуляторна батарея розроблена спільно фахівцями підрозділу Peugeot Sport і компанії Saft (дочірня компанія Total Energies).