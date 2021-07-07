В Україні все більше дітей після COVID-19 хворіють запальним синдромом

Після захворювання COVID-19 все частіше фіксують вкрай небезпечний запальний синдром, який називають "смертельна тінь ковіду", він глибоко вражає відразу кілька систем організму - переважно дитячого. Виявляє він себе раптово, десь через місяць після одужання, повідомляє Сьогодні.

Як вчасно розпізнати загрозу розповіла інфекціоніст і імунолог Алла Волоха, яка вивчає дитячий мультисистемний запальний синдром.

Прояви небезпечного синдрому

Картина зазвичай наступна: пацієнт хворіє коронавірусом без симптомів або в легкій формі. Після цього ви місяць спостерігаєте здорову дитину. Але раптом вона впадає в тяжкий стан - аж до реанімації. В Україні вже відомо про 60 таких випадків.

"Ми чітко бачимо, як тільки йде захворюваність у дорослих, десь через місяць з'являється спалах, можна сказати, системного мультизапального синдрому у дітей", - каже професор, завкафедрою дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО імені П. Л. Шупика Алла Волоха.

Професор попереджає - з появою більш заразного штаму "Дельта", кількість постковідних розладів теж може зрости.

"Діти, дійсно, хворіють рідше, хворіють легше, але чим заразніше штами, а цей штам ("Дельта") він більш заразний і більш агресивно себе проявив вже. Тому він більше небезпеки несе і для дітей" , - каже імунолог.

Захворювання починається з високої лихоманки і вираженої інтоксикації. Тобто у дитини може бути виражена слабкість, нудота, блювота, біль у животі, може з'являтися висип.

Як врятувати дитину

Але є і хороша новина. Поки саме українським лікарям вдається підняти на ноги важких пацієнтів. Одна з причин - медики навчилися швидко розпізнавати перші прояви небезпечного стану у дітей.

"Більшість дітей були виписані в досить хорошому стані. Тобто насправді ми не бачили таких дуже серйозних, віддалених наслідків цього синдрому у дітей, в порівнянні з іншими країнами", - заспокоює Алла Волоха.

Подолати пандемію в світі може тільки масова вакцинація, впевнена професор. Вона прищепилася сама і радить іншим.