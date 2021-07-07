Київміськбуд може підняти вартість житла ще на 20%

До кінця поточного року вартість квартир "Київміськбуду" може піднятися ще на 20%, якщо ціни на будівельні матеріали продовжать рости. Про це повідомив голова правління - президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір, коментуючи опитування серед столичних забудовників, повідомляє UBR.

За його словами, за останній рік ціна квадратного метра в столиці вже зросла на 20% через подорожчання матеріалів, комплектуючих, а також будівельно-монтажних робіт.

Так, зростання ціни сталося практично по всіх складових будівництва. Саме вони формують понад 50% вартості квадратного метра. Також глава "Київміськбуду" відзначив вплив інфляції. Навіть з урахуванням стабільного курсу долара матеріали в гривні все одно дорожчають.

"Подивіться на ситуацію у світі: за останній рік було надруковано величезну кількість грошей, які спрямовані на боротьбу з пандемією і її наслідками. Це призвело до знецінення грошей, як наслідок - і долар, і євро, і гривня почали девальвувати" , - розповів Кушнір.

До того ж він додав, що станом на початок липня вартість квадратного метра в компанії стартує від 22 тис. грн.