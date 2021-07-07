В Україні за минулу добу вакцинували майже 94 тисячі осіб
В Україні за всю компанію вакцинації здійснили понад 3 мільйони щеплень проти коронавірусної хвороби, до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 779 932 людини.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Так, за добу 6 липня 93 554 людини вакцинувалися проти COVID-19. Одну дозу отримали 36 023 людини, повністю імунізовані - 57 531 людина.
Протягом доби працювали:
- 535 мобільних бригад,
- 1 287 пунктів щеплення;
- 27 центрів вакцинації.