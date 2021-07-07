В Україні за минулу добу вакцинували майже 94 тисячі осіб

В Україні за всю компанію вакцинації здійснили понад 3 мільйони щеплень проти коронавірусної хвороби, до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 779 932 людини.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Так, за добу 6 липня 93 554 людини вакцинувалися проти COVID-19. Одну дозу отримали 36 023 людини, повністю імунізовані - 57 531 людина.

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