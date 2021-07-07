"Люблінський трикутник" підтримав членство України в НАТО і ЄС

Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба, Литви Габрієлюс Ландсбергіс і Польщі Збігнєв Рау провели третє засідання "Люблінського трикутника" і підписали два нових документи, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зустріч відбулася на полях 4-й Міжнародній конференції з питань реформ в Україні в Вільнюсі.

Міністри підписали Дорожню карту подальшої взаємодії та Декларацію про європейську спадщину і загальні цінності.

Глави дипломатії також взяли План спільних дій з протидії дезінформації.

"Дорожня карта визначає основні напрямки співробітництва "Люблінського трикутника", серед яких безпека, оборона, енергетика, протидія кіберзагрозами, торгівля, культура і боротьба з пандемією COVID-19. Документ передбачає можливість проведення зустрічей "Люблінського трикутника" на рівні глав держав і урядів", - сказано в повідомленні.

Сторони також будуть взаємодіяти в рамках міжнародних організацій і в розвитку співпраці з іншими державами-партнерами.

Декларація про європейську спадщину і культурні цінності визнає Конституцію Пилипа Орлика як невід'ємну частину загальної культурно-правової спадщини України, Литви та Польщі, яка значною мірою сформувала європейську ідентичність українців, литовців і поляків.

"Документ також підтверджує європейську перспективу України, засуджує російську агресію, тимчасову окупацію українських територій і деструктивні дії Росії в Чорному морі. У ньому також висловлюється підтримка" Кримської платформі "і підтверджується намір сторін тісно співпрацювати для деокупацію Кримського півострова", - зазначили у відомстві.

У свою чергу План дій боротьби проти дезінформації та пропаганди передбачає підготовку регулярних доповідей і розробку механізму спільного реагування на російські дестабілізуючі кампанії, обмін досвідом та посилення інституційної спроможності з протидії гібридним загрозам.

"Сьогодні ми підписали і прийняли важливі документи" Люблінського трикутника ". Вони відображають загальне європейське минуле, спільна протидія сучасним викликам і спільне майбутнє України в ЄС і НАТО разом з Польщею і Литвою." Люблінський трикутник "зміцнюється, наповнюється практичними механізмами взаємодії і набуває нового вага. Фактично ми пропонуємо альтернативу "русского мира" в нашому регіоні ", - цитує Кулеба прес-служба МЗС України.

Глави українського, литовського і польської дипломатії приділили ключову увагу викликам в регіоні: російською агресії проти України, мілітаризації Чорноморського регіону, ситуації в Білорусі, загрозам "Північного потоку-2".

"Окремою темою розмови стала подальша інтеграція України в НАТО відповідно до рішень Бухарестського саміту 2008 року, і Брюссельського саміту 2021 року. Литва і Польща виступили за надання Україні чіткого розуміння подальших кроків для здобуття членства в Альянсі", - зазначено в повідомленні.

В ході зустрічі міністри також обмінялися думками про ситуацію в Білорусі і погодилися, що "Люблінський трикутник" продовжить підтримувати білоруський народ в його прагненні жити у вільній демократичній країні, де захищені права людини.

Кулеба запропонував залучати представників білоруського громадянського суспільства до діяльності "Люблінського трикутника".

Крім того, Україна, Литва і Польща домовилися активізувати роботу з ЄС з метою адекватного забезпечення вакцинами від коронавірусу сусідніх з ЄС держав через існуючі механізми.