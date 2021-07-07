Нові тарифи УЗ принесуть до бюджету десятки мільярдів

Нова тарифна політика на залізничні вантажоперевезення дозволить залучити до бюджету додатково 18-20 млрд на рік. Про це ﻿заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, нова тарифна політика дозволить УЗ залучити додатково 2 млрд грн в цьому і 10 млрд грн в наступному році.

Мінінфраструктури також заявляє, що в новій тарифній політиці розглядатиме позиції всіх сторін - у тому числі громадськості.

Так, наприклад, українські аграрії наполягають на більш жорстких заходах, ніж ті, що були оприлюднені в проект наказу про зміну коефіцієнтів, що використовуються для формування тарифів на перевезення вантажів.

Йдеться про ще більші тарифні ставки, і наповнення бюджету вразливі шляхом основних користувачів української залізниці.

"Це рекордне збільшення тарифів. Вперше мова йде не про індексацію тарифів, а про зближення класів. Це дозволить вже в цьому році "Укрзалізниці" залучити додаткові 2 млрд грн, а в наступному - рекордні 10 млрд грн" , - пояснив Кубраков.

При цьому, за його словами, представники галузевої громадськості наполягають на ще більшій уніфікації тарифів.

"Сьогодні ми отримали перші листи від громадськості, які наполягають на ще більшій уніфікації і беззбитковості перевезень вантажів, що дозволить залучати щорічно до 18-20 млрд грн. Ми чуємо аграріїв і розуміємо, що основний обсяг вантажоперевезень - це руда і вугілля. Виходячи з цього ми і будемо вибудовувати нову тарифну політику" , - підкреслив він, додавши, що остаточне рішення про ставки тарифів буде прийнято за результатами громадського обговорення.

У поточному році УЗ збирає наростити дохід від вантажоперевезень до 72 млрд грн.