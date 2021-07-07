Великий металургійний комбінат виставлять на продаж

Активи великого українського виробника металопродукції ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" виставлять на аукціон. За нього просять 8,39 млрд грн. Про це свідчать дані системи закупівель ProZorro, повідомляє Ліга.net.

На продаж виставляється єдиний майновий комплекс підприємства і його дебіторська заборгованість. Комбінат продають у рамках судової справи про банкрутство.

Пропозиції покупців приймають до 25 липня. Сам аукціон повинні провести 26 липня.

ПАТ Дніпровський металургійний комбінат - одне з найбільших підприємств гірничо-металургійного комплексу України. Входить у топ-шість провідних металургійних комбінатів України за обсягами виробництва і реалізації металопродукції.