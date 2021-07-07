У Вільнюсі розпочалася зустріч президентів України і Литви

В рамках робочого візиту до Литви проходить зустріч Глави Української держави Володимира Зеленського та Президента Литовської Республіки Гітанаса Науседи, повідомляє ОП України.

Зустріч проходить у вузькому форматі в Президентському палаці у Вільнюсі.

Після завершення переговорів глави двох держав візьмуть участь у вступній сесії Конференції з питань реформ в Україні на тему «Сильна Україна в сильній європейській і євроатлантичній сім'ї».

Також заплановано спілкування Володимира Зеленського та Гітанаса Науседи з представниками ЗМІ.