Ethereum може перевершити біткоїн як засіб заощадження

Реальні сценарії використання Ethereum дають активу потенціал стати домінуючим цифровим засобом заощадження в найближчі роки, повідомляє ForkLog.

«Наразі Ethereum виглядає як криптовалюта з найвищим потенціалом використання, оскільки платформа, для якої вона є нативною цифровою валютою, є найпопулярнішою для розробки додатків смарт-контрактів», - заявили в Goldman Sachs.

Біткоїн володіє сильним брендом, враховуючи перевагу першопрохідця, але йому бракує варіантів застосування, частково через низьку швидкості транзакцій.

Однак незалежно від того, яка криптовалюта буде домінувати, жодна з них найближчим часом не зможе перевершити золото в якості безпечного активу, впевнені в банку.

«Золото конкурує з криптовалютами в тій самій мірі, як і з іншими ризикованими активами, такими як акції та циклічні товари. Ми розглядаємо дорогоцінний метал як захисний інфляційний хедж, а криптовалюта - як ризикований», - пояснили фахівці Goldman Sachs.

Також здатність криптовалют стати класом активів, які інвестори вважають безпечними, підриває конкуренція між ними, уклали експерти.