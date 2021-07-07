Зеленський зажадав перелік реформ для переходу України до інтеграції з НАТО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче отримати вичерпний перелік реформ, виконання яких дозволить перейти до наступного етапу інтеграції з НАТО, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Згоден, що ключ до позитивного рішення наших євроатлантичних прагнень - це, перш за все, успіх наших реформ. І ми будемо і надалі робити все, щоб прискорити темп реформ, в тому числі в рамках виконання річних національних програм під егідою Комісії Україна - НАТО. Але вже сьогодні ми б хотіли отримати вичерпний перелік реформ, виконання яких дозволить перейти до наступного етапу нашої інтеграції з Альянсом", - заявив Зеленський, виступаючи на сесії" Сильна Україна в сильній європейській і євроатлантичній сім'ї "в ході 4-й Міжнародній конференції з питань реформ в Україні, яка проходить у Вільнюсі.