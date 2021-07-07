США радять стримувати РФ за допомогою поставок танків до Польщі

США варто забезпечити поставки нового озброєння, в тому числі танків M1 "Абрамс" (M1 Abrams), до Польщі. Тим самим країни НАТО зможуть стримувати Росію. Про це, посилаючись на колумніста видання The National Interest Дена Гурі, повідомляє Лента.Ру.

Він вказав, що Польща - одна з країн-членів Північноатлантичного альянсу, яка знаходиться "на передовій" з Росією. Крім неї, такими сторонами виступають країни Прибалтики й Румунія. Хоча кожна з них робить все для "протистояння російської агресії", їм не вистачає ресурсів.

"Щоб створити такий стримуючий фактор, який віднадив б Росію від військового авантюризму, Польщі потрібно завершити модернізацію свого танкового парку ... У польській армії як і раніше знаходиться близько п'ятисот застарілих російських танків, багатьом з них - понад тридцять років", - пояснив Гурі.

Про те, що Польща може купити у США танки M1 "Абрамс", повідомлялося ще в лютому 2020 року. Крім того, мова йшла про закупівлю німецьких танків Leopard-2.

У листопаді минулого року Варшава схвалила розміщення додаткових військ зі Сполучених Штатів, в тому числі для захисту від загроз з боку Москви. Укладена угода передбачає, що до Польщі будуть додатково введені не менше однієї тисячі американських військовослужбовців, а також створення в країні передового центру командування п'ятого корпусу армії США.