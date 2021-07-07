УЗ підвищила зарплати на 10%: хто буде отримувати більше

Укрзалізниця з червня 2021 року підвищує на 10% годинні тарифні ставки та посадові оклади працівників, які мають оклад менше 30 тис. грн. Тож уже за липень залізничники отримають підвищені заробітні плати. Про це повідомив в.о. голови правління Іван Юрик, повідомляє Укрзализныця.

«Виконуємо домовленості — підвищуємо тарифні ставки та посадові оклади тим працівникам, у яких окладна частина менше 30 тис. грн. Правління прийняло рішення запровадити зазначені зміни з 1 червня. За липень залізничники отримають вже збільшені зарплати, а перерахунок за червень буде здійснено при нарахуванні зарплати за серпень», — пояснив Іван Юрик.

За його словами, зазначені пропозиції було опрацьовано спільно з Профспілкою залізничників і транспортних будівельників України, зміни були внесені до Положення про оплату праці працівників АТ «Укрзалізниця».

Нагадаємо, що 30 березня 2021 року Укрзалізниця та профспілки домовилися в разі стабілізації фінансово-економічного стану товариства з 1 червня 2021 року збільшити на 10% тарифні ставки та посадові оклади тим залізничникам, у яких оклади менше 30 тис. грн.