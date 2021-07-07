Вкладники банку "Аркада" перекрили вулицю Грушевського під Кабміном

Ошукані інвестори банку "Аркада" знову мітингують. Вони перекрили вулицю Грушевського під Кабміном.

Про це повідомляє Андрій Павловський.

Вкладники вимагають, щоб до них вийшов прем'єр і міністр фінансів. Крім того, учасники протесту відзначили, що мають намір перекривати весь центральний квартал, оскільки їх не чують. За словами організаторів акції протесту, їм ще місяць тому обіцяли діалог з владою.

Як повідомляється, згідно з розрахунками, інвесторам ЖК "Еврика" і "Патріотики" на добудову будинків необхідна підтримка від держави в розмірі 3,6 млрд грн.