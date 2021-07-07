Тих, хто підтримує Україну, набагато більше - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Євросоюзу не слід зосереджуватися на відновленні самітів з Росією. А замість цього треба активніше фіксувати європейську перспективу Україну.﻿ Про це він заявив на вступній сесії Конференції з питань реформ в Україні, яка проходить у литовському Вільнюсі, повідомляє РБК-Украина.

За його словами, на сьогодні триває робота з європейськими країнами щодо підписання декларацій про підтримку курсу України на вступ до ЄС

"Я впевнений, що тих, хто підтримує Україну набагато більше. І саме в цьому Євросоюз повинен продемонструвати свою відданість цінностям і європейським принципам. Замість розмов про відновлення самітів ЄС - Росія, мені здається, краще фіксувати європейську перспективу України" , - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, в червні німецький канцлер Ангела Меркель виступила за відновлення практики проведення самітів ЄС - Росія, її підтримав французький лідер Еммануель Макрон. При цьому Польща, наприклад, виступила категорично проти.

МЗС України викликав послів Німеччини та Франції через цю ініціативу, поки про конкретні плани щодо самітів мова не йде. Євросоюз припинив діалог з Москвою в 2014 році через агресію в Україні.