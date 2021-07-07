Citroen представила нову версію С3

Французька компанія Citroеn підготувала для своїх фанів нову версію міського хетчбека C3. Новинка, що отримала ім'я C3 YOU! стане доступною модифікацією моделі, повідомляє Обозреватель.

Про це пише прес-служба﻿ виробника. За новинку просять від 14490 євро. Нагадаємо, що раніше найдешевша версія оновленого хетчбека коштувала у Франції від 15600 євро.

Автомобіль створений на базі початкової комплектації Feel. Джерело: Citroen

Автомобіль створений на базі початкової комплектації Feel. Головне візуальна відмінність новинки – відсутність фірмових накладок на боковинах AirBump, а також сталеві колісні 17-дюймові диски з високопрофільної гумою та декоративними ковпаками Arrow.

Головне візуальна відмінність новинки – відсутність фірмових накладок на боковинах AirBump. Джерело: Citroen

Новинка отримала у своє розпорядження необхідні набір опцій, що включає аудіосистему з MP3, кондиціонер, підігрів дзеркал, електропривід, передніх стекол, протитуманні фари, круїз контроль, системи допомоги при старті в гору та контролю за дотриманням рядності. Покупці пропонуються 6 кольорів кузова, а у якості опції можна замовити контрастний білий дах. Для оздоблення салону використовується зносостійка тканина Mica Grey.

В якості опції можна замовити контрастну білу дах. Джерело: Citroen

Під капотом новинки розташовується бензиновий 83-сильний мотор з системою старт-стоп, який працює в парі з механічною коробкою передач. Поява новинки у дилерів очікується у вересні цього року.