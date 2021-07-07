У США від української влади чекають розслідування злочинів Коломойського
Вчора в коментарі з приводу санкцій проти Коломойського посольство США чітко позначило, що не надсилатиме українській владі документи, на підставі яких ці санкції були введені.
Про це повідомляє Telegram-канал Політика Країни.
Таким чином, поки Київ
"чекає інформацію від американських партнерів" з приводу санкцій проти Коломойського, самі
"партнери" прямим текстом пояснили свою позицію, адже вся необхідна інформація по олігархові вже давно є в української влади.
"Пан Коломойський - громадянин України, який скоїв більшість своїх корупційних дій в Україні проти української компанії, а в українських правоохоронних органів є всі повноваження розслідувати ці злочини з метою залучення пана Коломойського до відповідальності за будь-які злочини, які він, можливо, зробив", - цитує коментар посольства США Telegram-канал.
За припущеннями
журналістів, "цей абзац слід сприймати як керівництво до дії для української влади".
Крім того, в повідомленні підкреслили, що
"у зв'язку з підготовкою візиту президента України Володимира Зеленського в США, Білий дім запросив у української сторони всіляку інформацію про діяльність Ігоря Коломойського".
Відзначимо, що, за інформацією ЗМІ,
"Вашингтон має намір все-таки дотиснути Володимира Зеленського, змусивши його порвати з Коломойським", адже США все-таки допускають версію, що
"Ігор Валерійович залишається людиною, що має великий вплив на президента і виконавчу владу в цілому".