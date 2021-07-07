У США від української влади чекають розслідування злочинів Коломойського

Вчора в коментарі з приводу санкцій проти Коломойського посольство США чітко позначило, що не надсилатиме українській владі документи, на підставі яких ці санкції були введені.

Про це повідомляє Telegram-канал Політика Країни.

Таким чином, поки Київ "чекає інформацію від американських партнерів" з приводу санкцій проти Коломойського, самі "партнери" прямим текстом пояснили свою позицію, адже вся необхідна інформація по олігархові вже давно є в української влади.

"Пан Коломойський - громадянин України, який скоїв більшість своїх корупційних дій в Україні проти української компанії, а в українських правоохоронних органів є всі повноваження розслідувати ці злочини з метою залучення пана Коломойського до відповідальності за будь-які злочини, які він, можливо, зробив", - цитує коментар посольства США Telegram-канал.

За припущеннями журналістів, "цей абзац слід сприймати як керівництво до дії для української влади".

Крім того, в повідомленні підкреслили, що "у зв'язку з підготовкою візиту президента України Володимира Зеленського в США, Білий дім запросив у української сторони всіляку інформацію про діяльність Ігоря Коломойського".