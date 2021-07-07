Укрпошта буде безкоштовно пересилати в ПФУ заяви про виплату пенсії

"Укрпошта" з 1 липня по 31 грудня 2021 року безкоштовно пересилати до Пенсійного фонду України заяви про виплату пенсії через листонош, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Скористатися послугою, перш за все, зможуть пенсіонери, які готові перевести доставку пенсій в "Укрпошту".

Пакет документів буде передаватися за акційним тарифом "0 грн" рекомендованими відправленнями на адресу ПФУ та управлінь соціального захисту населення.

Скористатися цією акцією можуть пенсіонери й одержувачі інших грошових соціальних виплат, що мають пенсійне посвідчення.

"Навесні ми часто стикалися з ситуаціями, коли соціальні працівники та працівники банків шляхом маніпуляцій переводили пенсіонерів на обслуговування в банки. Звичайно, це викликало обурення пенсіонерів, тому що в селах їм просто ніде було зняти гроші з карти. І хоча тут немає ніякої провини "Укрпошти", ми готові запропонувати свій ресурс, щоб виправити ситуацію, і щоб пенсіонери могли отримувати пенсії зручним для них способом" , - розповів гендиректор "Укрпошти" з розвитку мережі Дмитро Поліщук.

Усі витрати на пересилку рекомендованого листа в ПФУ із заявою (крім вартості конверта) "Укрпошта" бере на себе.