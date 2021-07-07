У серпні в Україні злетять ціни на яйця

В Україні вже з наступного місяця можуть значно подорожчати яйця - ціна за десяток може досягти 40 грн, повідомляє УНІАН.

Про це повідомила аналітик Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Світлана Литвин.

Зокрема, у січні-травні 2021 року виробництво яєць на підприємствах скоротилося майже на 25% - такого рекордного скорочення не було вже 20 років.

"У червні 2021 року ціна на основні кормові культури - пшеницю і кукурудзу - зросла на 60%, разом з тим ціна на яйця впала на 5-7% в порівнянні з червнем минулого року. В таких умовах виробникам важко працювати через високий рівень збитковості" , - сказала вона.

За словами Литвин, ще одним фактором збитковості виробництва є зменшення продажів українських яєць за кордон. За 5 місяців року експорт яєць скоротився майже вдвічі.

Експерт попереджає про можливе подорожчання цього продукту в Україні вже з наступного місяця.