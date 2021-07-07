Кращі ставки по кредитах на покупку нової іномарки

Prostobank.ua дослідив умови надання автокредитів на покупку нової іномарки строком на 4 роки в національній валюті. Аналітики досліджували кредитні пропозиції більше 15 найбільших українських банків, повідомляє Prostobank.ua.

Станом на 02.07.2021 досліджувані кредити надають 11 банків. Середня реальна ставка по таких кредитах становить 7,66% річних. Загальна кількість кредитних програм на вказаний термін - 760.

Нижче в таблиці відібрано по одній кращій пропозиції від банку (з точки зору вартості) для згаданих умов.

Топ-11 кращих кредитних програм на купівлю нової іномарки на 4 роки за станом на 02.07.2021 р.

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Тенденція змін середньої реальної процентної ставки для кредитів на покупку нової іномарки в національній валюті терміном на 4 роки в поточному році відображена в наступній діаграмі: