За самоізоляцію надають компенсацію: скільки платять

Понад 130 тисяч українців знаходилися на оплачуваній за кошти Фонду соціального страхування України самоізоляції під медичним наглядом з початку пандемії, повідомляє АРМА.

Станом на сьогодні Фонд прийняв на оплату відповідні листки непрацездатності для компенсації втраченого за час ізоляції заробітку на загальну суму майже 150 мільйонів гривень.

Зокрема, на самоізоляції знаходилися 15 тисяч медичних працівників, сума компенсацій за кошти Фонду склала для них 26,4 мільйона гривень.

Сума компенсації втраченого за період самоізоляції заробітку складає 50% середнього доходу незалежного від тривалості страхового стажу та 100% – для медичних працівників. ФССУ здійснює фінансування, починаючи з шостого дня ізоляції, перші п’ять днів оплачуються роботодавцем.

Допомога фінансується ФССУ на підставі лікарняного листка, виданого із зазначенням причини непрацездатності «11 – Ізоляція від COVID-19», або е-лікарняного із причиною непрацездатності «10 – Перебування в самоізоляції, обсервації під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СoV-2».

Направлення на самоізоляцію під меднаглядом здійснює лікар у разі контакту застрахованої особи з хворим на COVID-19 – Фонд компенсує втрачений за цей час заробіток з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції.