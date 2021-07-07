Необхідно ясне бачення того, як Україна може наблизитися до ЄС, - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що необхідне ясне бачення того, як Україна може брати участь "у європейській родині" і як вона може наблизитися до ЄС і НАТО, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Що нам необхідно, то це ясне бачення того, як Україна може брати участь у європейській родині і як вона може наблизитися до ЄС і НАТО. Ми знаємо, що інтеграція - це вулиця з двостороннім рухом. Україні необхідні конкретні кінцеві цілі, до яких прагнути і згідно з якими проводити планування, тоді як міжнародна спільнота очікує гарантій продовження стабільного і послідовного процесу реформ", - сказав Науседа на конференції з питань реформ в Україні у Вільнюсі в середу.

Він зазначив, що під час конференції необхідно звернути особливу увагу на порядок денний співпраці ЄС і України, а також на реформи сектора безпеки та оборони, які є наріжним каменем для європейської та євроатлантичної інтеграції України.

"Одне з найважливіших завдань - це сприяння справедливості як основній моральній цінності, підвищення впевненості в судовій системі України, забезпечення незалежності та ефективного функціонування антикорупційних інституцій, прояснення процесу приватизації, криміналізація незаконного збагачення. Все це необхідно для ефективного функціонування держави", - наголосив Науседа.

Також президент Литви зазначив, що у візії, представленій на конференції з питань реформ в Україні в Торонто два роки тому, українське керівництво поставило благополуччя громадян у серце процесу реформ.