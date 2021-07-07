Ключові тенденції на авторинку в першому півріччі: аналіз

Більшу частину авторинку займають вживані авто привезені з закордону, при цьому кількість нових проданих машин продовжує збільшуватись, повідомляє ФРАО.

Федерація автопрому України підготувала огляд ключових тенденцій реєстрацій легкових автомобілів за перше півріччя 2021 року на основі даних МВС.

Частка вживаних автомобілів на ринку продовжує утримуватися на рівні 80%. За рік було зареєстровано 49,4 тис. нових легкових автомобілів. Ринок вживаних легкових автомобілів перевищив цей показник у 4 рази та склав 202,1 тис. одиниць.

При цьому 38% зареєстрованих автомобілів у першому півріччі 2021 року – автомобілі віком від 10 років.

57% усіх легкових автомобілів, зареєстрованих в Україні, працювали на бензині, 30% українців віддали перевагу дизельним автівкам. Реєстрації чистих електромобілів минулого року зайняли 1% ринку.

Що стосується лідерів на ринку вживаних автомобілів, перше місце за кількістю реєстрацій зайняв Volkswagen (17% ринку). Вживаних автомобілів бренду Volkswagen придбали у 14,6 разів більше за нових. Власне, саме моделі Volkswagen – VW Passat та VW Golf – очолили рейтинг найбільш популярних вживаних автомобілів серед українців у цьому році.

Ford із часткою ринку 9% займає другу сходинку. Кількість реєстрацій майже у 17 разів перевищила продажі нових автомобілів бренду. І на третьому місці опинилася Renault (частка ринку 9%); кількість реєстрацій виявилася у 2,7 рази більше за продажі нових автомобілів бренду.