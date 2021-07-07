В Україні з'явилася реклама російських Telegram-каналів про ЗСУ
Анонімні Telegram-канали "Черговий ООС" і "НачШтабу", рекламу якого було помічено в Києві, не мають відношення до Збройних сил України і можуть бути російськими проєктами, повідомляє Деловая столица.
"Телеграм-канали "НачШтабу" та "Черговий ООС" – це російські проєкти, які не мають жодного стосунку до Збройних сил України. Для введення в оману користувачів, ці канали представлені як україномовні, проте вони не є українськими", — повідомила НГУ у себе в Twitter.
Канал "НачШтабу" позиціонує себе як майданчик, де українські військовослужбовці можуть поділитися тим, що "наболіло". В обговореннях можуть спливати дані про місця дислокації військових частин, чисельність та склад підрозділів, стан техніки, озброєння тощо – а цією інформацією може скористатися ворог.
Станом на 7 липня на канал підписані майже 32 тисячі користувачів.
Як пише видання Texty.org.ua, канали "НачШтабу" та "Черговий ООС" активно рекламують російські чи проросійські ЗМІ та на білбордах. Один із бордів навіть розташований неподалік від Генштабу ЗСУ.