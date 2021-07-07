В Україні з'явилася реклама російських Telegram-каналів про ЗСУ

Анонімні Telegram-канали "Черговий ООС" і "НачШтабу", рекламу якого було помічено в Києві, не мають відношення до Збройних сил України і можуть бути російськими проєктами, повідомляє Деловая столица.

"Телеграм-канали "НачШтабу" та "Черговий ООС" – це російські проєкти, які не мають жодного стосунку до Збройних сил України. Для введення в оману користувачів, ці канали представлені як україномовні, проте вони не є українськими" , — повідомила НГУ у себе в Twitter.

Канал "НачШтабу" позиціонує себе як майданчик, де українські військовослужбовці можуть поділитися тим, що "наболіло". В обговореннях можуть спливати дані про місця дислокації військових частин, чисельність та склад підрозділів, стан техніки, озброєння тощо – а цією інформацією може скористатися ворог.



Станом на 7 липня на канал підписані майже 32 тисячі користувачів.

Повітрофлотський міст у Києві

Як пише видання Texty.org.ua, канали "НачШтабу" та "Черговий ООС" активно рекламують російські чи проросійські ЗМІ та на білбордах. Один із бордів навіть розташований неподалік від Генштабу ЗСУ.