Дострокові перевибори президента: думка українців

56% громадян України виступають проти проведення дострокових президентських виборів, а 38% підтримують такий крок﻿. Про це свідчать результати опитування "Соціально-політичні настрої українців, червень", повідомляє Деловая столица.

"Більше половини громадян (56%) виступають проти проведення дострокових президентських виборів і 38% підтримують такий крок" , — зазначають соціологи.

Водночас за проведення дострокових виборів до Верховної Ради виступають менше половини респондентів (46%) і майже стільки ж (44%) проти цього.

"Ці цифри підтверджують тенденцію останніх трьох опитувань: кількість прихильників дострокових виборів з лютого поступово падала, а кількість противників, навпаки, зростала. Нині вона зафіксувалась на цих позначках" , — вказано у дослідженні.

Терміни проведення опитування: 18.06-28.06.2021