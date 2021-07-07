Скільки молочних продуктів людина може вживати на добу

У певній кількості молочні продукти мають бути наявними у раціоні дорослих людей, вважають дієтологи, повідомляє Ukr.media.

Фахівці назвали прийнятну кількість молочних продуктів у раціоні харчування дорослої людини. Експерти переконані, що в цілому молочні продукти мають бути у харчуванні і дітей, і дорослих, тому що це — джерело білка і легкодоступного кальцію для організму.

Говорячи про прийнятну кількість молочних виробів, вони уточнили, що на добу слід з'їдати не більше трьох порцій. Дієтологи пояснили, що одна порція — це склянка йогурту або кефіру, 25-75 г твердого сиру або 50-70 грамів сиру.

Небажаними молочні продукти стають за наявності алергії на білки молока, а також у разі непереносимості лактози.