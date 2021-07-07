Для біткоїна настали не найкращі часи: два маркери провалу

Курс біткоїна 7 липня підріс і намагається подолати позначку в 35 тис. доларів. Ринкова капіталізація піднялася майже до 650 мільярдів доларів. Але попри помірне відновлення ринку після травневого обвалу, настрої інвесторів залишилися негативними через спад активності в мережі біткоїна, повідомляє Сегодня.

Існують два маркери, що підтверджують це:

Загальний обсяг переказів у біткоїні повернувся до рівня грудня 2020 року – 239 млн доларів у день (в еквіваленті).

У мережі біткоїна в червні 2021 року значно зменшилася загальна кількість активних адрес – до 900 тис., що приблизно на 25% нижче недавнього піка 1,16 млн.

Такого висновку дійшли аналітики Glassnode.

Загальний настрій на ринку в останні дні лишився негативним, додали аналітики Santiment.

"Кількість біткоїн-трейдерів, які купують на спаді, продовжує знижуватися, оскільки соціальна активність стосовно BTC низька" , – з азначили фахівці.

Загалом біткоїн та Ethereum коштують на 50% дешевше рівня весняних піків. Біткоїн встановив історичний максимум в 64,8 тис. доларів 14 квітня 2021 року.