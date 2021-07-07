У Криму постраждалих від потопу звільнять від комуналки

Так званий глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що в анексованому Криму постраждалих від підтоплень після сильних дощів до кінця липня звільняють від плати за комунальні послуги, повідомляє Кореспондент.

"Прийнято рішення по звільненню на місяць від оплати за електроенергію, за воду всіх постраждалих. Це і бізнесу стосується, і фізичних осіб - громадян Російської Федерації", - заявив Аксьонов.

Нагадаємо, 4 липня в Криму сильні зливи спровокували нові підтоплення, кілька річок вийшли з берегів, а ряд населених пунктів залишилося без світла. Був введений режим НС через паводок.