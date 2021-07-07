Стало відомо про стан актриси Віри Алентової

Народна артистка РФ Віра Алентова знову знаходиться в реанімації з підтвердженим коронавірусом. Стан Алентовою оцінюється як середньої тяжкості та стабільний. У перебігу хвороби немає улученій і погіршень, повідомляє Известия.

Актриса була госпіталізована в кінці червня. 6 липня з'явилася інформація про поліпшення стану пацієнтки, але до вечора того ж дня її помістили в реанімацію.

Через хворобу Алентова може пропустити похорон чоловіка - актора і режисера Володимира Меньшова. Він помер на 82-му році життя 5 липня від ускладнень коронавируса.