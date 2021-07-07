Delta-штам зафіксували в 104 країнах

Штам COVID-19, який вперше виявили в Індії і який ВООЗ маркує як Delta, зафіксований мінімум в 104 країнах і територіях, повідомляє Слово і діло.

При цьому ще 6 країн не вказали, який саме підвид варіанту вони зафіксували.

Статистика по інших штамах коронавірусу в світі виглядає таким чином: варіант з Великобританії і який ВООЗ класифікує як Alfa, зафіксували в 173 країнах і територіях, варіант Beta з Південної Африки - в 122 країнах і територіях, варіант Gamma з Бразилії - в 74.

За останній тиждень (28 червня - 4 липня) кількість смертей зменшилася на 7% в порівнянні з попереднім тижнем і досягла 53 958. Це найнижчий щотижневий показник смертності з початку жовтня 2020 року.

На цьому тижні всі регіони, крім Північної та Південної Америки, повідомили про збільшення кількості нових випадків захворювання.