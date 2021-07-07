Гаряче-холодно: що робити при порушенні теплообміну

Збої терморегуляції - це різні відхилення температурних показників тіла. Зазвичай вони супроводжуються погіршенням самопочуття, ломотой, частими головними болями. Є прості рекомендації, які допоможуть полегшити симптоми та поліпшити теплообмін організму, повідомляє Econet.

При зниженні теплового балансу

Якщо він спровокований переохолодженням, слід виконувати звичайну програму заходів, спрямованих на відновлення теплообміну.

У неї входить:

підтримання комфортної температури;

використання покриттів - килимів, теплого взуття, домашніх капців, теплих шкарпеток, для захисту ніг від холодних поверхонь;

нижня білизна має бути з натуральних тканин, теплою, але досить вільною і легкою;

при сильному потінні ніг, слід частіше міняти шкарпетки протягом дня, і застосовувати спеціальні устілки, які добре вбирають вологу;

слід збільшити активність - кожен день 2-3 км ходити пішки, катати масажні ролики стопами;

при замерзанні застосовуйте прохолодну ванну для ніг, куди поступово додавайте теплу воду;

якщо на вулиці дуже холодно, то в верхній одяг можете покласти маленьку грілку, її ж можна використовувати в ліжку біля ніг;

в холодну пору року і в подорожах, обов'язково беріть з собою речі з вовни або натуральних тканин, гумову грілку.

Якщо немає протипоказань, то необхідно щоранку виконувати гартують процедури. Допоможе масаж усього тіла сухою щіткою, який слід закінчувати прохолодним душем або розтирання за допомогою мокрих щіток. Важливе значення має вплив холодну воду на область обличчя та верхньої зони спини, бо там знаходиться велика кількість нервових закінчень, і їх стимуляція викликає підвищене теплоутворення.

На вихідні дні потрібно планувати піші походи на великі відстані, при можливості, слід приймати повітряні ванни, ходити босоніж по землі або траві, камінцях, піску. Для підвищення навантаження, ви можете приєднати гімнастичні вправи на розвиток сили та витривалості.

При надлишку тепла

Зазвичай, цей стан супроводжується підвищеним потовиділенням, приливами крові до голови, прискореним серцебиттям. У таких випадках допоможуть заходи поліпшують тепловіддачу і обмежують освіту тепла.

До них відносяться:

зменшення в раціоні білкових продуктів;

скорочення калорійної їжі, щоб знизити підвищену вагу;

перевага - вільній одягу з мінімумом синтетики;

застосування холодного обливання обличчя і шиї, у випадках припливу крові до голови;

при учащении серцебиття і відчутті «спеки» - прохолодні ванночки для передпліч.

Крім цього, корисно походити босоніж по воді, зробити обливання ніг прохолодною водою до колін або стегон кілька разів в день.

Для регуляції теплообміну

Всі ці заходи необхідно виконувати регулярно, тільки тоді вони зможуть значно поліпшити самопочуття. Не слід приступати до фізичних навантажень і різко виконувати їх в повному обсязі. До них слід звикати, поступово збільшуючи навантаження. Всі гартують подразники повинні переноситься легко, не викликати сильний дискомфорт і простудні захворювання.

При користуванні лазнею або сауною, важливо вміло охолоджувати тіло під час перебування в гарячому приміщенні та після нього. Щоб не погіршити самопочуття і не переохолодити ноги на кахельній підлозі, найкраще приймати повітряну ванну тіла, при одночасному зануренні стоп в воду кімнатної температури.

Якщо порушення теплообміну сталося після перенесеного важкого захворювання, фізичного або нервового виснаження, у літніх людей, то слід застосовувати найлегші гартуючи заходи. Обмивання і обтирання можна робити теплою і потім, трохи прохолодною водою або масажі вологою і сухою серветкою. Повітряні ванни слід приймати в ліжку, потім поєднувати їх з ходьбою в приміщенні. Якщо ці заходи переносяться легко і покращують самопочуття, то можна підключати обливання ніг.