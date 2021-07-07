Український секс-символ Тарас Цимбалюк одружився

Український актор, якого після участі в шоу "Танці з зірками" прозвали секс-символом, Тарас Цимбалюк пов'язав себе узами шлюбу з дівчиною Тіною, повідомляє УНИАН.

Пара зустрічалася три роки перш ніж оформити свої стосунки офіційно. Вони ніколи не приховували свої почуття, і навіть публікували в соцмережах відверті фотографії.

Відомо, що обраниці Тараса 31 рік, вона працює візажистом. Весілля пройшло в сімейному вузькому колі без пишного торжества.

"Вийшла заміж за найкращого хлопця на світі. 03.07.2021 - рівно 3 роки нашим стосункам і відтепер день нашого одруження. Відзначили в колі найближчих і рідних, далеко від світського Києва. Мій коханий Тарасе, щаслива бути твоєю дружиною. Великого плавання нашому кораблю під назвою "сім'я"" , - написала Тіна в Instagram.