Кендіс Сванепул вразила розкішним комбінезоном на Каннському кінофестивалю

"Ангел" Victoria's Secret, південноафриканська супермодель Кендіс Сванепул любить вражати всіх своєю відвертістю. 32-річна знаменитість завітала на червону доріжку Каннського кінофестивалю у відвертому комбінезоні, повідомляє 24 Канал.

6 липня у Франції відкрився 74-й кінофестиваль, який триватиме до 17 липня. На подію, яка регулярно проводиться з 1946 року завітало чимало знаменитостей, серед яких модель Кендіс Сванепул.

Кендіс Сванепул є однією з найвідвертіших моделей сучасності. Молода мама не соромиться оголюватися перед великою аудиторією, тож часто демонструє відверті фото у своєму інстаграмі, за яким стежить 15 мільйонів користувачів.

На червону доріжку модель вирішила одягнути розкішний комбінезон з глибоким вирізом у зоні декольте. 6 липня Каннський кінофестиваль відкрив драматичний фільм "Аннетт". На цю подію Кендіс обрала бездоганний бежевий комбінезон з ручною вишивкою від італійського бренду Etro.

Виріб буквально злився зі шкірою манекенниці. Таким чином Кендіс досягнула ефекту оголеного силуету з малюнком прейслі на тілі. Верх комбінезону оздоблений глибоким вирізом до живота, широкими рукавами з бахромою у стилі 1970-х, а низ складався зі штанів кльош.

Розкішний образ модель довершила коштовним кольє на шиї та сережками з діамантами. Волосся знаменитість випрямила та залишила розпущеним. На обличчя візажисти нанесли Кендіс насичений макіяж: очі підкреслили золотистими тінями та чорними стрілками, а губи намалювали коричневою помадою.