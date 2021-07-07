Стрілянина в Києві: підозрюваний закрився в своїй квартирі

У Києві у квартирі на проспекті Голосіївському сталася стрілянина, внаслідок якої було поранено поліцейського і цивільного, стрілок закрився в приміщенні. Про це заявив начальник поліції столиці Андрій Крищенко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наразі в столиці введено спеціальну поліцейську операцію із затримання зловмисника. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Вживаються всі заходи, спрямовані на затримання правопорушника. Задіяні спецназівці", - наводить слова Крищенка, який нині перебуває на місці події, відділ комунікації поліції Києва.

У поліції розповіли, що за попередньою інформацією, в квартирі на проспекті Голосіївському стався конфлікт. Власник приміщення вистрілив із мисливської рушниці в напрямку поліцейських, внаслідок події поліцейський дістав вогнепального поранення руки, а інша людина - поранення в обличчя.