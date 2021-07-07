День Незалежності України: скільки коштуватиме підготовка

Україна цьогоріч відзначатиме 30-ту річницю Незалежності. Така дата, безперечно, передбачає масштабне святкування: в Міністерстві фінансів повідомили, що на це планують витратити близько 5,4 млрд грн, повідомляє Слово і діло.

Але в суму ввійдуть не тільки витрати на урочистості, але й деякі інфраструктурні проєкти.

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Безпосередньо на урочистості витратять близько 100 млн грн. Як раніше розповів президент Володимир Зеленський, святкувати 30-ту річницю Незалежності будуть три дні. Планують провести військовий парад у Києві, в Дніпрі та в Одесі на море. На стадіоні «Олімпійський» в Києві увечері 24 серпня буде святковий концерт.

Напередодні Дня Незалежності в Україні відзначатиметься День прапора: у всіх регіонах країни піднімуть великі стяги. На це витратять близько 170,7 млн грн.

До Дня Незалежності мають намір реалізувати й деякі інфраструктурні проєкти. На будівництво євроколії «Київ – Львів – Скнилів» хочуть витратити 570,2 млн грн, на завершення будівництва другої черги Національного музею Голодомору – 1,3 млрд грн, на завершення будівництва нового комплексу лікарні «Охматдит» – 1,2 млрд.

Крім того, в цьому році, теж з нагоди річниці Незалежності, збираються запустити в космос український супутник. Це може коштувати 54,8 млн грн.

Цікаво, що недавно Верховна рада ухвалила зміни до закону «Про державні закупівлі». Вони дозволяють не проводити тендерні процедури під час здійснення закупівель до Дня Незалежності. Таким чином, оскільки інфраструктурні проєкти пов'язані з планом святкування, вони з-під тендерів виведені.