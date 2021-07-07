Дорожні компанії об’єдналися у консорціум

Зміни до Закону “Про публічні закупівлі” від 19 квітня 2020 року дали змогу дорожнім компаніям законним шляхом претендувати на великі закупівлі створюючи бізнес-об’єднання, повідомляє УНИАН.

Про принципи роботи такого об’єднання на прикладі Всеукраїнського дорожнього Консорціуму розповів генеральний директор ВДК Артем Гриненко.

“На старті до Консорціуму увійшли 8 провідних дорожніх компаній, які прагнуть будувати українські дороги, мають для цього позитивний досвід та матеріальну базу (ПП "АВТОМАГІСТРАЛЬ", ПП "НВФ "Мостопроект", ТОВ "Роад Констракшн", ТОВ "СТІ", ДП "Екранбуд" ТОВ "Екран", ТОВ "Луцька ДПМК", ТОВ "АБЗ-1, ТОВ "Трініті Груп"). Але сьогодні в складі консорціуму вже 11 компаній, на початку року до нас приєдналися ще 3 компанії (ТОВ "Данко", ТОВ "Стройспецтехника" та ТОВ "БГ Комфорттаун")”, - розповів Артем Гриненко.

В цілому, умови великих тендерних закупівель вимагають таких же великих виробничих потужностей. Саме через Консорціум ці компанії об’єднали свій потенціал.

Артем Гриненко у своєму інтерв’ю окреслив, що сукупно потужності Консорціуму складають 1520 одиниць техніки, 20 асфальтобетонних заводів, 1806 штатних працівників. За останні три роки сума виконаних контрактів склала 10,5 млрд грн. Розташуванням асфальтобетонних заводів ВДК охоплює 15 областей України.

На думку Гриненко на загальноукраїнському рівні має залишиться не більше 10 великих компаній. Усі інші працюватимуть на рівні громад.

“За новою держстратегією прослідковується тенденція до укрупнення дорожнього ринку та дорожніх тендерів, - розповів генеральний директор ВДК, - досвід у будівництві набуває неймовірної цінності. Хочеш працювати, доведи наявністю досвіду”.

Наразі подібний формат для дорожньо-будівельної індустрії зовсім новий.