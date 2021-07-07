Червона доріжка Каннського фестивалю 2021: найстильніші образи зірок

Міжнародний Каннський кінофестиваль щороку збирає на Лазуровому берегу Франції найвидатніших постатей голлівудського та європейського кіно. Серед них на червоній доріжці також можна побачити видатних моделей та виконавців, які охоче підтримують кінематограф. Канни прийняли перших гостей, які продемонстрували свої найкращі сукні та смокінги, повідомляє 24 Канал.

Безперечно, не без червоної доріжки на Каннському фестивалі! Для світського виходу жінки-знаменитості обрали злегка стримані і водночас сексуальні образи, які вдало підкреслювали їхні форми.

Дрес-код цьогорічного Каннського фестивалю – black tie, але зіркові відвідувачі його інтерпретують по-своєму, прийшовши в яскравих та звабливих вбраннях з пір'ям, блискітками, органзою, оголюючи різні частини тіла.

Найяскравіші образи з червоної доріжки 74-го Каннського фестивалю

Президент журі Каннського фестивалю Спайк Лі в яскравому рожевому костюмі від Louis Vuitton.

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Допис, поширений Festival de Cannes (@festivaldecannes)

Журі Каннського фестивалю в дивовижних образах.

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Допис, поширений Festival de Cannes (@festivaldecannes)

Адам Драйвер в елегантному смокінгу та можна побачити Маріон Котіяр – головну героїню фільму "Аннет", що відкрив фестиваль в Каннах.

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Допис, поширений MUBI (@mubi)

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Допис, поширений Festival de Cannes (@festivaldecannes)

Актриса Джоді Фостер прийшла на червону доріжку в білій красивій та скромній сукні від Givenchy.

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Допис, поширений Festival de Cannes (@festivaldecannes)

Американська модель та актриса Енді Макдавелл зачарувала в сукні з блискітками.

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Енді Макдавелл на Каннському фестивалі 2021 / Фото Vianney Le Caer

Модель Белла Хадід в перший день Каннського фестивалю прийшла в елегантному чорно-білій сукні від Jean Paul Gaultier.

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Допис, поширений GQ Italia (@gqitalia)

Іспанська актриса Естер Експосіто ефектно виглядає у фіолетовій сукні з оголеним животом на червоній доріжці Каннського фестивалю.

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Допис, поширений ETRO (@etro)

Актриса Хелен Міррен приголомшливо виглядала в жовтій сукні від Dolce & Gabbana.

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Хелен Міррен на Каннському фестивалі 2021 / Фото Hollywood Life

Актриса і продюсер Меггі Джилленхол прийшла на червону доріжку Канн в елегантній білій сукні з Кейп від Celine.

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Меггі Джилленхол на Каннському фестивалі 2021 / Фото Hollywood Life

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