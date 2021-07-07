Схема на міліарди: мобільні оператори нав'язують приховані підписки

В Україні мобільні оператори списують з рахунків своїх клієнтів 3 млрд грн на рік за контент-послуги. І половина цих послуг надається без згоди українців: через спливаючі вікна, СМС з оповіщенням вони оформляються фактично таємно, повідомляє Економічна правда.

Громадяни скаржаться, що мобільні оператори підписують їх на музичні сервіси, новини, гороскопи, казки і навіть еротичні сайти. Підписують на інтернет-сервіси навіть власників кнопкових телефонів.

За оцінками заступника міністра цифрової трансформації Олександра Шелеста, приблизно 1,5 млрд грн щорічно абоненти втрачають через контент-послуги, які не замовляли. Тобто, насправді користується такими послугами лише половина абонентів. З інших кошти списують без їхньої згоди.

"Послуги надають одні, а гроші списують інші. Це грубе порушення закону "Про захист прав споживачів". Кожен споживач має право знати надавача послуги", – пояснює ексчлен комісії з регулювання зв'язку В. Гресько.

Розмір ринку контент-послуг, за розрахунками операторів, становить близько 3 млрд грн на рік. З цієї суми безпосередньо мобільні оператори отримують 1 млрд грн. Інша частка розподіляється серед контент-агрегаторів та інших учасників ринку.

Зазначається, що лише невелика кількість незадоволених українців після звертаються зі скаргами в профільну комісію. При цьому торік кожне четверте звернення регулятора стосувалося списання коштів за контент-послуги.