В Японії через повінь евакуюють понад 300 тисяч осіб

В Японії в префектурах Сімане і Тотторі влада евакуює понад 300 тисяч місцевих жителів. Через масштабну повінь виникла загроза підтоплень і зсувів, повідомляє Обозреватель.

У місті Мацуе, столиці Сімане, вранці 7 липня за годину випало близько 100 мм опадів. Також від негоди постраждало місто Ідзумо, де випало не менше 75 мм опадів.

Відзначається, що евакуюватися закликали жителів з потенційно небезпечних районів. Згідно з прогнозами синоптиків, зливи найближчим часом не припиняться.

Японію затопило після зливи. Джерело: РИА Новости

Вода розмила дороги. Джерело: РИА Новости

Очевидці в соціальних мережах опублікували кадри повені в містах Японії. На фото і відео видно, що дороги перетворилися на річки й ними не можуть пересуватися машини. Крім того, вода розмиває все на своєму шляху.