В Японії через повінь евакуюють понад 300 тисяч осіб
В Японії в префектурах Сімане і Тотторі влада евакуює понад 300 тисяч місцевих жителів. Через масштабну повінь виникла загроза підтоплень і зсувів, повідомляє Обозреватель.
У місті Мацуе, столиці Сімане, вранці 7 липня за годину випало близько 100 мм опадів. Також від негоди постраждало місто Ідзумо, де випало не менше 75 мм опадів.
Відзначається, що евакуюватися закликали жителів з потенційно небезпечних районів. Згідно з прогнозами синоптиків, зливи найближчим часом не припиняться.
Очевидці в соціальних мережах опублікували кадри повені в містах Японії. На фото і відео видно, що дороги перетворилися на річки й ними не можуть пересуватися машини. Крім того, вода розмиває все на своєму шляху.